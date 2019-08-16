Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина сильно похудела из-за стрессов на работе

Рина Гришина никогда не отличалась пышными формами и при росте в 161 сантиметр создавала впечатление миниатюрной женщины-подростка. Однако в последнее время поклонники звезды «Кухни» и «Отеля «Элеон» всерьез встревожились, ведь их любимица похудела слишком сильно.Чтобы успокоить фанатов и уверить их в отсутствии пищевых расстройств, Гришина опубликовала пост на своей Instagram-странице, в котором назвала причины резкой потери в весе. По словам звезды «Полицейского с Рублевки», ее внешний вид является следствием «недосыпа, нервов и сложного графика». Актриса также заявила, что она действительно ест немного, но не потому, что стремится изменить свои объемы. Знаменитость считает, что умеренная диета хорошо влияет на состояние кожи лица и тела, которые являются гласным «инструментом» в ее профессии.Кроме того, Рина Гришина успокоила фанатов тем, что вскоре ее ждет четырехдневный отдых. В течение этого времени артистка планирует хорошо выспаться и полностью восстановить силы, что может также благотворно повлиять на состояние ее истощенного стрессами на работе организма.