MARUV и Лобода выступили на фестивале в Монте-Карло в смелых образах
В княжестве Монте-Карло на Лазурном берегу 15 августа состоялось закрытие музыкального фестиваля Russian Music Festival. Со своими лучшими зажигательными хитами со сцены выступили лучшие представители отечественного шоу-бизнеса. Одними из тех, кто поразил публику смелыми образами, стали певицы Светлана Лобода и MARUV.
Украинская певица MARUV вышла на сцену фестиваля в довольно дерзком образе. Экстремальные разрезы кожаного платья, доходящие до бедер, полусапоги на рекордно высокой шпильке – в таком виде MARUV развлекала публику традиционными для ее выступления зажигательными и обворожительными танцами. На страничке мероприятия в Instagram уже опубликованы лучшие моменты выступлений.
Закрывать последний день фестиваля доверили певице Светлане Лободе. Она тоже решила сделать ставку на откровенность своего образа и нарядилась в сексуальное серебристое боди с яркими стразами и довольно глубоким декольте.
Впрочем, отметились в столь откровенных нарядах не только Лобода с MARUV. К примеру, Яна Рудковская и Ирина Дубцова появились на фестивале в ультракоротких мини-платьях. Также среди гостей мероприятия были замечены Вадим Верник, Ида Галич, Валерия Дергилева и другие.
Украинская певица MARUV вышла на сцену фестиваля в довольно дерзком образе. Экстремальные разрезы кожаного платья, доходящие до бедер, полусапоги на рекордно высокой шпильке – в таком виде MARUV развлекала публику традиционными для ее выступления зажигательными и обворожительными танцами. На страничке мероприятия в Instagram уже опубликованы лучшие моменты выступлений.
Закрывать последний день фестиваля доверили певице Светлане Лободе. Она тоже решила сделать ставку на откровенность своего образа и нарядилась в сексуальное серебристое боди с яркими стразами и довольно глубоким декольте.
Впрочем, отметились в столь откровенных нарядах не только Лобода с MARUV. К примеру, Яна Рудковская и Ирина Дубцова появились на фестивале в ультракоротких мини-платьях. Также среди гостей мероприятия были замечены Вадим Верник, Ида Галич, Валерия Дергилева и другие.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:23