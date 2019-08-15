MARUV и Лобода выступили на фестивале в Монте-Карло в смелых образах

Украинская певица MARUV вышла на сцену фестиваля в довольно дерзком образе. Экстремальные разрезы кожаного платья, доходящие до бедер, полусапоги на рекордно высокой шпильке – в таком виде MARUV развлекала публику традиционными для ее выступления зажигательными и обворожительными танцами. На страничке мероприятия в Instagram уже опубликованы лучшие моменты выступлений.Закрывать последний день фестиваля доверили певице Светлане Лободе. Она тоже решила сделать ставку на откровенность своего образа и нарядилась в сексуальное серебристое боди с яркими стразами и довольно глубоким декольте.Впрочем, отметились в столь откровенных нарядах не только Лобода с MARUV. К примеру, Яна Рудковская и Ирина Дубцова появились на фестивале в ультракоротких мини-платьях. Также среди гостей мероприятия были замечены Вадим Верник, Ида Галич, Валерия Дергилева и другие.