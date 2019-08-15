Сергей Глушко "Тарзан" показал хейтерам свой зад и предложил отписаться от его страницы в Instagram

Сергей Глушко часто публикует откровенные снимки. За такие посты его постоянно критикует недоброжелатели. При этом возлюбленный Наташи Королевой старается отвечать своим хейтерам. Недавно он опубликовал ролик, на кадрах которого предстал перед фанатами без одежды. Также он попросил хейтеров поцеловать его ниже спины, но спустя несколько минут знаменитость решил удалить видео. Через время он показал в Instagram новый пост, в котором сообщил, что для этого утра уже достаточно поцелуев ниже спины.Также он напомнил хейтерам, что есть такая функция, как отписаться. Он сказал недругам, что им просто не стоит следить за его страницей в Instagram и писать негативные комментарии. Преданные поклонники поддержали Сергей Глушко и посоветовали знаменитости не обращать внимания на завистников. Всего за несколько минут видео просмотрели более 3 000 пользователей Сети.