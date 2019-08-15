Ученый объяснил вероятность столкновения самолета в Жуковском с чайками





По словам кандидата биологических наук Виктора Зубакина, на данный момент чайки начали кочевать в направлении юга, поэтому не исключено, что мигрирующая стая действительно могла столкнуться с самолетом. «Они сейчас собираются стаями и в таких местах могут отдыхать. Ведь для них взлетная полоса является открытым ровным местом, где им удобно сесть. Потом птицы слышат гул самолета, начинают взлетать, но лайнер движется с высокой скоростью. В результате чайки не успевают взлететь или уклониться. Также самолет мог столкнуться со стаей летящих птиц», - подчеркивает эксперт.Ученый также добавил, что в столичном регионе встречается сразу несколько видов чаек, в том числе сизые и озерные. Первые являются самыми крупными, а отличить их от остальных можно по белой голове.