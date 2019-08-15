Путин поддержал ограничение на передачу операторам популярных частот стандарта 5G
Российский президент Владимир Путин согласился с письмом Совбеза, в котором содержится отрицательная позиция по выделению частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Эти частоты были запрошены операторами связи для построения сетей пятого поколения 5G.
В Совете безопасности, кроме всего прочего, считают невозможным использовать указанные диапазоны частот 5G совместно. Дело в том, что на этих частотах осуществляется текущее обслуживание некоторых российских ведомств. Теперь, как сообщают «Ведомости», на этом письме стоит президентская резолюция «Согласен».
Впрочем, о несогласии Совбеза с предложением расчистить диапазон для будущего развития 5G сетей было известно еще в начале лета. Однако представители ведомства тогда опровергали существование подобного письма и заявляли, что на совещаниях Совета этот вопрос не поднимался. Как сообщает издание, 14 августа представитель Совета отказался комментировать ситуацию.
Напомним, 5G сети позволят повысить скорость передачи данных до 1 Гбит/с и более. В используемых сегодня сетях четвертого поколения максимальная скорость передачи данных не превышает 150 Мбит/с. Сети пятого поколения, считают специалисты, позволят обеспечить высокоскоростной доступ к глобальной паутине не только абонентам, но и машинам с соответствующими системами, «умным» домам, а также другим технологиям.
В Совете безопасности, кроме всего прочего, считают невозможным использовать указанные диапазоны частот 5G совместно. Дело в том, что на этих частотах осуществляется текущее обслуживание некоторых российских ведомств. Теперь, как сообщают «Ведомости», на этом письме стоит президентская резолюция «Согласен».
Впрочем, о несогласии Совбеза с предложением расчистить диапазон для будущего развития 5G сетей было известно еще в начале лета. Однако представители ведомства тогда опровергали существование подобного письма и заявляли, что на совещаниях Совета этот вопрос не поднимался. Как сообщает издание, 14 августа представитель Совета отказался комментировать ситуацию.
Напомним, 5G сети позволят повысить скорость передачи данных до 1 Гбит/с и более. В используемых сегодня сетях четвертого поколения максимальная скорость передачи данных не превышает 150 Мбит/с. Сети пятого поколения, считают специалисты, позволят обеспечить высокоскоростной доступ к глобальной паутине не только абонентам, но и машинам с соответствующими системами, «умным» домам, а также другим технологиям.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:48