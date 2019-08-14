Павел Прилучный и Агата Муцениеце рассказали, как пытались жить отдельно

Пара состоит в браке уже 8 лет, и за это время Агата Муцениеце научилась мириться со вспыльчивым характером своего мужа. Актриса не отрицает, что Павел Прилучный часто ревнует, а в недавнем интервью звезда сообщила об их попытке жить отдельно. Однажды влюбленные устали друг от друга и разъехались, однако смогли находиться вдали друг от друга лишь неделю. Прилучный заметил, что он с Муцениеце слишком одинаковые, поэтому не могут уступать друг другу. Актриса считает, что нежелание идти на компромисс связано со стремлением к самореализации. При этом супруг тщательно контролирует ее работу, настаивая на съемках в качественных проектах, а также отмечая нежелательность постельных сцен.Во время жизни по отдельности пара всерьез задумалась о разводе, но при помощи спокойного разговора смогли прийти к примирению. Муцениеце и Прилучный уверены, что в отношениях нельзя копить негатив, а также следует прислушиваться друг к другу, передает журнал “ОК!”.