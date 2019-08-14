Эрос Рамазотти сыграет дополнительный концерт в Москве

Изначально певец Эрос Рамазотти планировал выступить в Москве 11 числа и представить программу своего европейского тура в поддержку 14 альбома Vita Ce N’e, однако недавно организатор гастролей с российской стороны, компания «Мельница», сообщила радостную для поклонников артиста новость. Музыкант сыграет дополнительный концерт в столице России. Он пройдет на день раньше – 10 октября. Площадка выступления останется неизменной – комплекс Crocus City Hall. Когда билеты поступят в продажу, пока не известно.Это будут не единственные концерты Эроса Рамазотти в России. Уже 13 октября итальянский певец выступит в Санкт-Петербурге, там он сыграет на площадке Ледового дворца.Напомним, 14 альбом Эроса Рамазотти вышел 23 ноября 2018 года. Он является самым популярным современным итальянским артистом, имеющим мировое имя. На его счету множество совместных работ с прославленными артистами и певцами, в их числе: Лучано Паваротти, Рики Мартин, Адриано Челентано, Анастейша и другие. В 2016 году гастроли звезды в России сорвались из-за конфликта организаторов, обвинивших друг друга в несоблюдении условий контракта.