Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Владимир Путин высказался о своих ожиданиях, что на фоне снижения ставок по ипотеке произойдет также сокращение инфляции на территории России. Президент обсудил данную тему в ходе встречи с возглавляющим ВТБ Андреем Костиным.
Путин 14 августа присутствовал на встрече с главой ВТБ, который привел цены на ипотеку по итогам июня этого года. Средняя стоимость оказалась на уровне 9,9%, но Центробанк уже запустил механизм снижения по ставкам. Ожидается понижение цены, что, согласно официальным прогнозам сотрудников финансового учреждения, случится до конца нынешнего года.
Президент высказался, что со своей стороны рассчитывает наблюдать снижение ставки по ипотеке, указывая также на сокращение показателей инфляции. Костин также предоставил сведения об отсутствии рисков образования “пузыря” в сфере жилищного кредитования, о чем передает издание argumenti.ru.
Путин 14 августа присутствовал на встрече с главой ВТБ, который привел цены на ипотеку по итогам июня этого года. Средняя стоимость оказалась на уровне 9,9%, но Центробанк уже запустил механизм снижения по ставкам. Ожидается понижение цены, что, согласно официальным прогнозам сотрудников финансового учреждения, случится до конца нынешнего года.
Президент высказался, что со своей стороны рассчитывает наблюдать снижение ставки по ипотеке, указывая также на сокращение показателей инфляции. Костин также предоставил сведения об отсутствии рисков образования “пузыря” в сфере жилищного кредитования, о чем передает издание argumenti.ru.
Экономика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:31