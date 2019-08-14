Звезда «Один дома» Маколей Калкин сотрудничает с аниматорами из Ростова-на-Дону

Маколей Калкин опубликовал на своей Instagram-странице анимационный ролик, созданный российской студией V+. Короткое видео Виталий Николаев и его команда сделали специально для нового подкаста артиста, изобразив в нем всех гостей, которые уже были на канале звезды фильма «Один дома».Сайт Калкина, на котором публикуется подборка разнообразных статей и к которому привязан YouTube-канал знаменитости, называется «Уши кролика», поэтому отечественные мультипликаторы сделали центральной фигурой промо-ролика самого актера с плюшевыми кроличьими ушами на голове. Менеджер звезды комедий 90х утвердил сделанный аниматорами из Ростова-на-Дону мини-мультфильм, отметив что его стилистика соответствует тематике блога Маколея Калкина.Спустя месяц после официального одобрения работы видео было опубликовано в Instagram артиста. Следующим этапом сотрудничества с отечественными мультипликаторами должно стать создание вступления к YouTube-роликам Калкина.