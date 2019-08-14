Прикрывающую рукой живот на новом фото Паулину Андрееву заподозрили в беременности

Паулина Андреева снялась в рекламной кампании российского дизайнера Светланы Таккори, которая уже несколько десятилетий работает в Италии. На опубликованном фото актриса позирует в однотонном топе и тренче с ярким узором в стиле кимоно. Одним рукавом артистка прикрывает живот, что породило слухи о беременности. В комментариях поклонники также похвалили артистку за бесподобный внешний вид и восхищались ее творчеством.Как передает Teleprogramma, в августе в Сети заговорили о скорой свадьбе Паулины Андреевой и Федора Бондарчука, однако звезды не комментируют слухи. Как известно, у актрисы нет детей, но ее избранник имеет сына от прошлого брака.