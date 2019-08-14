Специалисты назвали два простых способа быстро выровнять вмятину на автомобиле





Как правило, затраты на ремонт кузова – самые высокие, и даже небольшая вмятина потребует немалой суммы. Тем не менее, перед обращением к специалистам можно постараться решить проблему самому, использовав вантуз или присоски. Дело в том, что при захвате поврежденного места металл примет исходную форму, если резко потянуть на себя один из двух вышеназванных предметов. К слову, данную рекомендацию дают многие автолюбители на тематических форумах.Следующий способ заключается в использовании кипятка, но его в основном применяют к бамперам. Поврежденное место стоит облить кипятком, и пластик слегка размягчится, поэтому можно надавать на вмятину с обратной стороны. Более того, в новых автомобилях никаких побочных эффектов наблюдаться не будет в отличие от старых, подчеркивают эксперты.