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Европейский Renault Duster может подорожать и стать гибридом

Компания Renault сейчас рассматривает разные стратегии, позволяющие ей выполнить нормы экологического законодательства на 2020 год. Одна из них подразумевает, что европейский Renault Duster может не только подорожать, но и стать гибридом.
Европейский Renault Duster может подорожать и стать гибридом

Новые экологические стандарты законодательства подразумевают, что автомобиль на 1 километр пробега должен иметь выбросы углекислого газа на уровне 95 граммов. В данном случае этот показатель средний и рассчитывается с учетом всех моделей бренда. В 2020 году компания Renault уже не попадает под этот стандарт, так как с каждым разом он становится жестче. Если бренд не уложится в указанные границы, то ему придется заплатить 450 млн евро штрафа, что составит около 17% от всей предполагаемой прибыли за этот же период.

Именно поэтому Renault рассматривает вариант подорожания бюджетного кроссовера Renault Duster, а также его гибридизацию. Наличие такой смешанной силовой установки позволит компании существенно снизить средние выбросы своих авто. По предварительным оценкам, такая смена двигателей обойдется в 671 млн евро. Примечательно, что переложить на потребителей можно будет только часть затрат, так как конкуренция на этом сегменте рынка слишком велика, поэтому при значительном повышении цены спрос может обвалиться.

Следует отметить, что все это касается только европейского Renault Duster. Российская версия кроссовера останется без изменений.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:43

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