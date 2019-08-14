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Шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» должно Бари Алибасову 3 млн рублей

Шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обвинили в мошенничестве и не выплате гонораров. Сообщается, что проект до сих пор должен Бари Алибасову 3 млн рублей за участие в нескольких эпизодах программы, на Первом канале объяснили задержку выплат техническими вопросами.
Шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» должно Бари Алибасову 3 млн рублей

Недавно Бари Алибасов-младший заявил о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев и его шоу «На самом деле» обманывают своих гостей. Продюсер группы «На-На» снялся в трех эпизодах программы, но до сих пор не получил обещанного гонорара. Сын артиста не стал скрывать цифр и заявил, что звезда берет по 1 млн рублей за визит. Обращение к продюсеру проекта не помогают, он, как выразился звездный наследник, «кормит завтраками» и обещает заплатить до начала новых съемок.

Журналисты отправились в «Останкино» и попросили работников Первого канала прокомментировать задолженность программы Дмитрия Шепелева перед Бари Алибасовым. Стало известно, что выплаты не были проведены вовремя из-за технических вопросов и все суммы будут переведены в ближайшее время. Также было отмечено, что продюсер держит «руку на пульсе» и общается с теми, кому не заплатили.

Кроме обвинений в неуплате долгов, Бари Алибасов-младший обвинил Дмитрия Шепелева и программу «На самом деле» в фальсификации фактов и обмане. В частотности он привел фейковую переписку между лечащим врачом создателя группы «На-На» и его продюсером, сообщает издание StarHit.ru.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:40

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