Украинский журналист пожаловался на хорошее отношение грузин к русским

«Отношение к россиянам очень лояльное. Мне не понятно, почему? Как заявил мне таксист, бывший президент Михаил Саакашвили очень зря начал войну в 2008 году», - пишет Кирилл Сазонов на своей страничке в социальной сети Facebook.





По словам украинского журналиста, в годовщину начала войны 2008 года россияне спокойно приезжают на пляжи, где их в кафе принимают, кормят и никто не пытается прогнать.Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия осуществила обстрел территории Южной Осетии и напала на республику. В ответ на эти действия Россия ввела в Южную Осетию войска. В течение всего пяти дней войны грузинские военные были полностью вытеснены с территории региона.