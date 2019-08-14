Украинский журналист пожаловался на хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недовольство в связи с тем, что жители Грузии хорошо относятся к россиянам. Лояльное отношение грузин к туристам из России он назвал «необъяснимым феноменом».
По словам украинского журналиста, в годовщину начала войны 2008 года россияне спокойно приезжают на пляжи, где их в кафе принимают, кормят и никто не пытается прогнать.
Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия осуществила обстрел территории Южной Осетии и напала на республику. В ответ на эти действия Россия ввела в Южную Осетию войска. В течение всего пяти дней войны грузинские военные были полностью вытеснены с территории региона.
«Отношение к россиянам очень лояльное. Мне не понятно, почему? Как заявил мне таксист, бывший президент Михаил Саакашвили очень зря начал войну в 2008 году», - пишет Кирилл Сазонов на своей страничке в социальной сети Facebook.
По словам украинского журналиста, в годовщину начала войны 2008 года россияне спокойно приезжают на пляжи, где их в кафе принимают, кормят и никто не пытается прогнать.
Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия осуществила обстрел территории Южной Осетии и напала на республику. В ответ на эти действия Россия ввела в Южную Осетию войска. В течение всего пяти дней войны грузинские военные были полностью вытеснены с территории региона.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:11