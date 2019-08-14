В Сети обнародовано фото располневшей Аллы Пугачевой

На новом опубликованном фанатами фото Алла Пугачева запечатлена во время выхода на красную дорожку несколько лет назад. В то время звезда еще не отказалась от традиционных балахонов, показав публике образ в белом цвете. Широкие вещи скрывают фигуру певицы, однако зрители заметили, что на этом снимке Пугачева мало похожа на себя, поскольку сильно поправилась. После празднования 70-летия Алла Пугачева стала выбирать модную одежду, кардинально изменив стиль, а также сильно похудела, о чем говорят фанаты и модные эксперты.На данный момент Пугачева и Максим Галкин проводят отпуск в Юрмале, где арендуют большой особняк. Регулярно в Instagram-аккаунтах артистов появляются фото и видео детей пары.