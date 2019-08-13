В США создали пластырь, снижающий боль при менструации
Компания из США BioElectronics создала пластырь, особенностью которого является снижение степени боли на 70% при менструациях. Функционирует новинка с помощью электрического тока.
Пластырь Allay генерирует до тысячи болеутоляющих импульсов в секунду и носится на животе. Питает энергию он от аккумулятора и в автономном режиме работает до пяти дней. Технологический продукт пропускает незначительный заряд тока через петлю проволоки в патче, влияющей на магнитное поле, которое пульсирует в брюшную ткань. В результате происходит откачивание «ненужной» жидкости, а далее снижается вздутие живота и болевые ощущения.
Сотрудники компании провели опыт с участием 60 женщин, испытывавших боли при менструации. Пластырь продемонстрировал свою эффективность. Во время его применения уровень неприятных ощущений упал в первый день на 31%, на 63% на пятый, а в целом, 77% представительниц прекрасного пола рассказали о позитивных результатых.
Ранее ученые рассказали о возможностях беременности изменить женский мозг. Находясь «в положении», между матерью и плодом появляется взаимосвязь, которая меняет кору серого вещества. В такое время женщины бывают эмоциональными и могут жаловаться на забывчивость.
Пластырь Allay генерирует до тысячи болеутоляющих импульсов в секунду и носится на животе. Питает энергию он от аккумулятора и в автономном режиме работает до пяти дней. Технологический продукт пропускает незначительный заряд тока через петлю проволоки в патче, влияющей на магнитное поле, которое пульсирует в брюшную ткань. В результате происходит откачивание «ненужной» жидкости, а далее снижается вздутие живота и болевые ощущения.
Сотрудники компании провели опыт с участием 60 женщин, испытывавших боли при менструации. Пластырь продемонстрировал свою эффективность. Во время его применения уровень неприятных ощущений упал в первый день на 31%, на 63% на пятый, а в целом, 77% представительниц прекрасного пола рассказали о позитивных результатых.
Ранее ученые рассказали о возможностях беременности изменить женский мозг. Находясь «в положении», между матерью и плодом появляется взаимосвязь, которая меняет кору серого вещества. В такое время женщины бывают эмоциональными и могут жаловаться на забывчивость.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Вчера, 20:45