Михаил Богданов встретился с экс-президентом Ботсваны Фестусом Могае
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с экс-президентом Ботсваны Фестусом Могае. Общение происходило в МИД РФ, политики обсудили текущую повестку дня и наметили аспекты будущих контактов.
Экс-президент Ботсваны Фестус Могае прибыл в столицу России с частным визитом. В его рамках он успел встретиться с Михаилом Богдановым, который кроме того, что является заместителем министра иностранных дел РФ, занимает должность спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Именно поэтому политик встретил бывшего лидера одного из африканских государств и провел с ним общение. Было обсуждено текущее и будущее состояние двусторонних отношений стран и отмечено, что они имеют уже долгую историю взаимовыгодного сотрудничества. Самыми важными вопросами взаимодействия между Россией и Ботсваной станут гуманитарная сфера, образование, культура и туризм.
Это уже не первая встреча Михаила Богданова с представителем африканской страны. В прошлом месяце политик пообщался с новым послом Ботсваны в РФ Чандапивой Нтету. Дипломат вручила замминистру РФ копии верительных грамот и обсудила вопросы будущих российско-ботсванских отношений, сообщает «ПолитЭксперт».
Напомним, ранее в рамках ПМЭФ-2019 Россия подписала соглашение, подразумевающее обмен визовыми требованиями с Ботсваной.
Экс-президент Ботсваны Фестус Могае прибыл в столицу России с частным визитом. В его рамках он успел встретиться с Михаилом Богдановым, который кроме того, что является заместителем министра иностранных дел РФ, занимает должность спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Именно поэтому политик встретил бывшего лидера одного из африканских государств и провел с ним общение. Было обсуждено текущее и будущее состояние двусторонних отношений стран и отмечено, что они имеют уже долгую историю взаимовыгодного сотрудничества. Самыми важными вопросами взаимодействия между Россией и Ботсваной станут гуманитарная сфера, образование, культура и туризм.
Это уже не первая встреча Михаила Богданова с представителем африканской страны. В прошлом месяце политик пообщался с новым послом Ботсваны в РФ Чандапивой Нтету. Дипломат вручила замминистру РФ копии верительных грамот и обсудила вопросы будущих российско-ботсванских отношений, сообщает «ПолитЭксперт».
Напомним, ранее в рамках ПМЭФ-2019 Россия подписала соглашение, подразумевающее обмен визовыми требованиями с Ботсваной.
Политика
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 18:24