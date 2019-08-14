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Объяснена нетерпимость российских туристов при посадке самолета

Многие сталкивались с тем, что среди российских туристов немало тех, кто проявляют нетерпимость при посадке самолета. Сервис OneTwoTrip провел опрос, результаты которого объяснили подобную черту людей из России.

14% опрошенных честно признались, что сами встают раньше разрешающегося сигнала при посадке самолета. Причиной они назвали желание первыми достать свои вещи с багажной полки, попытку быстрее остальных покинуть воздушное судно, нежелание долго сидеть на месте, а также скуку.

58% российских туристов заявили о том, что никогда не встают раньше разрешающего сигнала при посадке самолета, однако очень раздражаются проявлению нетерпимости со стороны других пассажиров. Такие люди просто не понимают подобного поведения и считают его не только неправильным, но и опасным для всех окружающих, ведь возникает спешка и конфликты.

Еще 28% опрошенных российских туристов заявили о том, что соблюдают все правила нахождения в самолете, дожидаются разрешительного сигнала и начинают собираться только тогда, когда не будут мешать остальным. При этом таких людей не раздражает нетерпимость других пассажиров, они стараются не обращать на них никакого внимания.

Напомним, похожий опрос проводил и сервис Aviasales. Согласно его результатам, четверть российский туристов стараются быстрее покинуть лайнер из-за скуки, желания размять ноги и банального «стадного инстинкта».



 
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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:01

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