Объяснена нетерпимость российских туристов при посадке самолета





14% опрошенных честно признались, что сами встают раньше разрешающегося сигнала при посадке самолета. Причиной они назвали желание первыми достать свои вещи с багажной полки, попытку быстрее остальных покинуть воздушное судно, нежелание долго сидеть на месте, а также скуку.58% российских туристов заявили о том, что никогда не встают раньше разрешающего сигнала при посадке самолета, однако очень раздражаются проявлению нетерпимости со стороны других пассажиров. Такие люди просто не понимают подобного поведения и считают его не только неправильным, но и опасным для всех окружающих, ведь возникает спешка и конфликты.Еще 28% опрошенных российских туристов заявили о том, что соблюдают все правила нахождения в самолете, дожидаются разрешительного сигнала и начинают собираться только тогда, когда не будут мешать остальным. При этом таких людей не раздражает нетерпимость других пассажиров, они стараются не обращать на них никакого внимания.Напомним, похожий опрос проводил и сервис Aviasales. Согласно его результатам, четверть российский туристов стараются быстрее покинуть лайнер из-за скуки, желания размять ноги и банального «стадного инстинкта».