Вышел гибридный кроссовер Lincoln Aviator с 501-й мощностью





Информации о новинке от американского бренда крайне мало. Новая модификация носит название Lincoln Aviator Grand Touring. Разработчики обнародовали данные о мощности в 501 «лошадку» и 854 Hm крутящего момента. Машина оснащена адаптивной подвеской, в автоматическом режиме перестраивающая свои особенности под дорогу, сканируемую фронтальной камерой. Держится временно в тайне и расход горючего.При этом Lincoln уже начал принимать заказы на автомобиль. Например, базовая модель кроссовера в переводе на рубли будет стоить 3,3 миллиона рублей, а топ-вариант обойдется покупателям в 5,9 миллиона рублей.