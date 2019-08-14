Дмитрий «Гоблин» Пучков переведет фильмы для «Ростелекома»





Первой работой Гоблина станет фильм «Зеленая книга», который многими критиками признан лучшим в 2018 году. Картина даже получила награду «Оскар». Представители Пучкова уже подтвердили информацию о сотрудничестве, однако сумма соглашения не разглашается. «Ростелеком» планирует привлечь новую аудиторию благодаря этим переводам. Поскольку рынок видеосервисов в РФ развивается стремительно, все площадки борются за аудиторию посредством эксклюзивного контента.В «Ростелекоме» считают, что особенный перевод фильма также является одной из форм эксклюзивного контента для продвижения сервиса, при этом данный вариант более бюджетный по сравнению с производством собственного контента.