В Британии пара чуть не умерла от отравления токсином после очистки коралла
Семейная пара чуть не умерла после очистки коралла в аквариуме, отравившись одним из наиболее опасных токсинов. Инцидент произошел в британском городе Тэлфорд.
После уборки у мужа и жены возник озноб и заболело горло, а температура начала быстро увеличиваться, после чего им пришлось вызвать машину скорой помощи. Медики определили супругов и их детей в зону карантина на два дня, а для предотвращения продвижения токсина спасатели оцепили их жилище.
Позже стало известно, что муж и жена отравились палитоксином, который производят кораллы при защите. Это один из самых крепких ядов в природе, при внутривенном введении он может убить человека всего за несколько секунд. Если бы британцы не вызвали скорую после очистки коралла, они могли бы умереть.
После уборки у мужа и жены возник озноб и заболело горло, а температура начала быстро увеличиваться, после чего им пришлось вызвать машину скорой помощи. Медики определили супругов и их детей в зону карантина на два дня, а для предотвращения продвижения токсина спасатели оцепили их жилище.
Позже стало известно, что муж и жена отравились палитоксином, который производят кораллы при защите. Это один из самых крепких ядов в природе, при внутривенном введении он может убить человека всего за несколько секунд. Если бы британцы не вызвали скорую после очистки коралла, они могли бы умереть.
В мире
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:39