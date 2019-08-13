В Британии пара чуть не умерла от отравления токсином после очистки коралла





После уборки у мужа и жены возник озноб и заболело горло, а температура начала быстро увеличиваться, после чего им пришлось вызвать машину скорой помощи. Медики определили супругов и их детей в зону карантина на два дня, а для предотвращения продвижения токсина спасатели оцепили их жилище.Позже стало известно, что муж и жена отравились палитоксином, который производят кораллы при защите. Это один из самых крепких ядов в природе, при внутривенном введении он может убить человека всего за несколько секунд. Если бы британцы не вызвали скорую после очистки коралла, они могли бы умереть.