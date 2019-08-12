Американский журналист Майкл Бом не считает газопровод «ИстМед» угрозой для «Северного потока-2»
Авторитетный американский журналист Майкл Бом прокомментировал проект строительства газопровода «ИстМед» из Кипра в Европу. По его мнению, реализация данной задумки не будет угрозой для «Северного потока-2» и российской доли на газовом рынке ЕС.
Новости о строительстве газопровода «ИстМед» компанией ExxonMobil вызвали множество противоречивых мнений. Один называют его попыткой американец присвоить себе значительную долю газового рынка Европы, другие же считают, что он никак не скажется на общей расстановке сил среди крупнейших поставщиков. Журналист Майкл Бом из США относится ко второй группе и аргументированно подкрепляет свою позицию.
Американец отмечает: строительством газопровода «ИстМед» будет заниматься частная компания ExxonMobil, поэтому ее интересы – сугубо экономические. Следующий важный аспект – проектная мощность. Она в 5 раз уступает аналогичной у «Северного потока-2», поэтому о прямой конкуренции с российским газом речи быть не может, ведь у РФ есть и другие трубопроводы.
При этом журналист считает, что «ИстМед» в первую очередь неприятен Турции. Анкара в последнее время стала вступать в открытые конфронтации с США, поэтому американское руководство не прочь таким образом ответить правительству этой страны. Кроме этого, Соединенные штаты помогают своему главному союзнику на Ближнем Востоке – Израилю, сообщает «ПолитЭксперт».
Новости о строительстве газопровода «ИстМед» компанией ExxonMobil вызвали множество противоречивых мнений. Один называют его попыткой американец присвоить себе значительную долю газового рынка Европы, другие же считают, что он никак не скажется на общей расстановке сил среди крупнейших поставщиков. Журналист Майкл Бом из США относится ко второй группе и аргументированно подкрепляет свою позицию.
Американец отмечает: строительством газопровода «ИстМед» будет заниматься частная компания ExxonMobil, поэтому ее интересы – сугубо экономические. Следующий важный аспект – проектная мощность. Она в 5 раз уступает аналогичной у «Северного потока-2», поэтому о прямой конкуренции с российским газом речи быть не может, ведь у РФ есть и другие трубопроводы.
При этом журналист считает, что «ИстМед» в первую очередь неприятен Турции. Анкара в последнее время стала вступать в открытые конфронтации с США, поэтому американское руководство не прочь таким образом ответить правительству этой страны. Кроме этого, Соединенные штаты помогают своему главному союзнику на Ближнем Востоке – Израилю, сообщает «ПолитЭксперт».
Экономика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:48