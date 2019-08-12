В Пермском крае произошло тройное убийство, подозреваемый задержан





В поселке Керченский в Пермском крае были найдены тела 3 убитых людей, у всех них имелись следы ножевых ранений. Местные правоохранители оперативно содержали подозреваемого, им оказался 23-летней россиянин, уже имевший судимость. По предварительной версии следствия, в ночь на 11 августа молодой человек, находящийся под действием алкогольных напитков, повздорил со своими братьями и их гостем. В результате, конфликт перерос в потасовку, в ходе которой подозреваемый нанес своим жертвам множественные ножевые ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, из-за чего трое скончались на месте. Среди убитых оказались жители села в возрасте 47, 44 и 31 года.По факту происшествия уже начато уголовное делопроизводство по статье «Убийство двух и более лиц». Сейчас задержанный подозреваемый ожидает избрание ему меры пресечения, полиция требует заключить 23-летнего ранее судимого мужчину под стражу. После этого правоохранители поселка Керченский продолжат расследование массового убийства. В настоящий момент задержанный не признал свою вину.