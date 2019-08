Тейлор Свифт рассказала о ближайшем выходе новой песни

Певица сообщила, что новый сингл под названием «Lover» выйдет 16 августа. Седьмой студийный альбом с одноименным названием покажут миру на неделю позже, 23 числа. Свифт уже опубликовала в Сети несколько песен: You Need to Calm Down, The Archer и Me! Она поделилась, что впервые на пластинке будет 16 аудиозаписей, рекордные для неё, а сам альбом получился очень романтичным., - рассказала Тейлор Свифт.