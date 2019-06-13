На выставке Е3 опубликовали трейлер новой игры «Мстители» по вселенной Marvel





В трехминутном трейлере показан основной сюжет игры «Мстители». История завязана вокруг неудачи нового проекта Старка, гибели Капитана Америки и объявлению отряда супергероев вне закона. Однако пока неизвестен главный антагонист в игре. Также по трейлеру трудно разглядеть особенности геймплэя. Известно, что геймер сможет играть за одного из героев команды «Мстителей». Возможно, по ходу прохождения сюжета игрок сможет менять персонажей.Все действия будут проходить во вселенной комиксов Marvel, однако, это оригинальная история с собственным сюжетом. В данный момент это самый популярный проект на выставке Е3, который вызвал невероятную реакцию посетителей.