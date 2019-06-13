АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Низкий уровень витамина К связали с ограничением подвижности и инвалидностью у пожилых людей
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

На выставке Е3 опубликовали трейлер новой игры «Мстители» по вселенной Marvel

На популярной игровой выставке Е3 2019 уже показано много интересных проектов, однако особое внимание привлек трейлер «Мстителей». Игра с оригинальной историей выйдет в следующем году.
На выставке Е3 опубликовали трейлер новой игры «Мстители» по вселенной Marvel

В трехминутном трейлере показан основной сюжет игры «Мстители». История завязана вокруг неудачи нового проекта Старка, гибели Капитана Америки и объявлению отряда супергероев вне закона. Однако пока неизвестен главный антагонист в игре. Также по трейлеру трудно разглядеть особенности геймплэя. Известно, что геймер сможет играть за одного из героев команды «Мстителей». Возможно, по ходу прохождения сюжета игрок сможет менять персонажей.

Все действия будут проходить во вселенной комиксов Marvel, однако, это оригинальная история с собственным сюжетом. В данный момент это самый популярный проект на выставке Е3, который вызвал невероятную реакцию посетителей.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Леонид Агутин готовит к презентации
Более 50% многодетных семей в России
Экс-супруг Натальи Водяновой Джастин
Психологи дали советы по созданию
«Внезапно беременная»: Мария Шукшина
В России продажи новых электрокаров
Ольга Зарубина в "Секрете на миллион"
Медведев подверг критике Роскосмос за
Александр Овечкин с женой побывал на
За неделю международные резервы РФ
Пелагея разрыдалась на прощании со
Американские учёные успешно
Звезда «Дома-2» Инна Воловичева
На выставке Е3 опубликовали трейлер
Skoda предоставит скидки на сервисное
Ксения Собчак в новом выпуске своей
НЛО заметили в Польше над городом
Рианна рассказала о своей заветной мечте
Экс-муж Собчак Максим Виторган
Зоя Бербер приняла участие в
Российское OCR движение стало
Дмитрий Шепелев пожаловался фанатам на
Специалисты создали мелодию из храпа,
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова
На новом видео раскрыт дизайн нового
Эксперты назвали главные плюсы
Акупунктура привела к коллапсу легких у
Наталья Вяль разочарована отцовскими
Наталья Подольская не смогла бы жить за
Томограф Близнецов обнаружил 6 новых
Просмотреть все новости