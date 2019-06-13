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Наталья Вяль разочарована отцовскими способностями Ивана Краско

Наталья Вяль, бывшая супруга прославленного актера Ивана Краско, высказалась относительно его отцовских способностей. Женщина отмечает, что разочарована его подходом к воспитанию детей, потому что артист относится к этому вопросу несерьезно.
Наталья Вяль разочарована отцовскими способностями Ивана Краско

Последние годы личная жизнь Ивана Краско напоминает длинную мелодраму, за которой следит вся страна. Сначала актер развелся со своей молодой супругой, а затем решил вернутся к прошлой жене. Артиста даже не смутил тот факт, что Наталья Вяль уже состоит в других отношениях, и он предложил ей родить ему дочку. Женщина отказалась, но все-таки приняла бывшего супруга к себе домой, так как не хотела бросать его на произвол судьбы.

Совместная жизнь с Иваном Краско, отмечает Наталья Вяль, далась ей непросто. Бывший супруг не только дистанцировался от всех бытовых вопросов, но даже в отношении своих родных детей был холоден и ленив. Он поощрял их плохие оценки в школе, что очень не нравилось матери. Понаблюдав за общением отца с наследниками она сделала вывод, что у артиста совершенно нет способностей для воспитания детей.

Наталья Вяль отмечает, ее родитель тоже не является образцовым, он злоупотреблял выпивкой, но все-равно находил время для участие в жизни своей дочери. Чего не скажешь о Иване Краско, ведь у того просто нет отцовских способностей. Поэтому бывшая супруга прославленного артиста сильно разочарована им и его умением общаться с детьми.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:03

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