Наталья Вяль разочарована отцовскими способностями Ивана Краско

Последние годы личная жизнь Ивана Краско напоминает длинную мелодраму, за которой следит вся страна. Сначала актер развелся со своей молодой супругой, а затем решил вернутся к прошлой жене. Артиста даже не смутил тот факт, что Наталья Вяль уже состоит в других отношениях, и он предложил ей родить ему дочку. Женщина отказалась, но все-таки приняла бывшего супруга к себе домой, так как не хотела бросать его на произвол судьбы.Совместная жизнь с Иваном Краско, отмечает Наталья Вяль, далась ей непросто. Бывший супруг не только дистанцировался от всех бытовых вопросов, но даже в отношении своих родных детей был холоден и ленив. Он поощрял их плохие оценки в школе, что очень не нравилось матери. Понаблюдав за общением отца с наследниками она сделала вывод, что у артиста совершенно нет способностей для воспитания детей.Наталья Вяль отмечает, ее родитель тоже не является образцовым, он злоупотреблял выпивкой, но все-равно находил время для участие в жизни своей дочери. Чего не скажешь о Иване Краско, ведь у того просто нет отцовских способностей. Поэтому бывшая супруга прославленного артиста сильно разочарована им и его умением общаться с детьми.