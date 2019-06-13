Дочь Юлии Началовой отдыхает с новой семьёй Евгения Алдонина в Турции
Дочь умершей около трёх месяцев назад отечественной исполнительницы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина 12-летняя Вера летние каникулы проводит с новой семьёй отца в Турции. Супруга спортсмена в соцсети опубликовала кадры развлечений девочки и родителя в бассейне.
Вторая супруга Евгения Алдонина Ольга в разделе Stories аккаунта Instagram поделилась небольшим роликом, сделанным на отдыхе в Турции. В кадре дочь Юлии Началовой прыгает в воду бассейна с плеч отца, весело смеётся, показывая отличное настроение. Далее этот же трюк спортсмен проделывает с двухлетним сыном Артёмом. Семейный отпуск, вероятно, будет длительным, так как Алдонин не только отдыхает, но и курирует новую школу, в которой юные футболисты обучаются азам спортивной игры.
Совсем скоро дочь Началовой вступит в права наследства после смерти матери. Девочке достанется дорогая жилплощадь в столице, оставшаяся певице после развода с Алдониным. Родные Веры уверяют, что она может лишится квартиры по вине Александра Фролова, при этом он говорит, не намерен забирать у ребёнка экс-возлюбленной жильё.
Вторая супруга Евгения Алдонина Ольга в разделе Stories аккаунта Instagram поделилась небольшим роликом, сделанным на отдыхе в Турции. В кадре дочь Юлии Началовой прыгает в воду бассейна с плеч отца, весело смеётся, показывая отличное настроение. Далее этот же трюк спортсмен проделывает с двухлетним сыном Артёмом. Семейный отпуск, вероятно, будет длительным, так как Алдонин не только отдыхает, но и курирует новую школу, в которой юные футболисты обучаются азам спортивной игры.
Совсем скоро дочь Началовой вступит в права наследства после смерти матери. Девочке достанется дорогая жилплощадь в столице, оставшаяся певице после развода с Алдониным. Родные Веры уверяют, что она может лишится квартиры по вине Александра Фролова, при этом он говорит, не намерен забирать у ребёнка экс-возлюбленной жильё.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:15