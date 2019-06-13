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Анфиса Чехова отметила День России в тире стрельбой из автомата

Отечественная телеведущая, актриса и певица Анфиса Чехова на странице в Instagram показала, как провела День России, который страна отметила 12 июня. В компании ведущей Натальи Руннер знаменитость отправилась в тир упражняться в стрельбе из автомата.
Анфиса Чехова отметила День России в тире стрельбой из автомата

Анфиса Чехова в соцсети опубликовала короткий видеоролик, снятый в тире, показав, вместе с коллегой убедилась в готовности стать на защиту страны с автоматом в руках в случае необходимости. Практически все произведённые выстрелы попали в «десятку», но и менее меткие не расстроили телеведущую. Для посещения тира Чехова оделась в брючный костюм светло-голубого цвета, а на ноги для удобства и «устойчивости» обула кроссовки.

Многочисленные поклонники Анфисы Чеховой оценили умение держать в руках автомат, заметив, тоже были не против так активно провести праздничный день. Некоторые называют двух знаменитостей «прекрасными защитницами», заметив, таким красивым «противникам» любой может сдаться без боя.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:43

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