В Министерстве спорта назвали количество россиян, занимающихся физкультурой на рабочем месте





По данным ведомства, занятия физкультурой на рабочем месте практикуют около 28% официально трудоустроенных граждан страны. При составлении этой статистики анализировалась информация за минувший год. Также в Министерстве спорта подсчитали количество школьников и студентов вузов, регулярно делающих физические упражнения. Здесь показатель составляет почти 83% от общего количества учащихся, пишет RT.Высокий уровень числа студентов и школьников, увлекающихся спортом, обусловлен количеством клубов и секций, открытых при учебных заведениях страны. Оказалось, не менее половины из них имеют специальные места для занятий физкультурой.Также Минспорта РФ посчитал общее количество жителей в возрасте от 3 до 80 лет, которые регулярно тренируются дома или в тренажёрных залах. В сравнении с 2017 годом их число увеличилось на 12% и на конец 2018 года составило около 40%.