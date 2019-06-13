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В Министерстве спорта назвали количество россиян, занимающихся физкультурой на рабочем месте

Специалисты Минспорта Российской Федерации обнародовали данные о количестве жителей страны, на рабочем месте делающих физические упражнения. В минувшем году этот показатель вырос на 3% в сравнении с 2017-м.
В Министерстве спорта назвали количество россиян, занимающихся физкультурой на рабочем месте

По данным ведомства, занятия физкультурой на рабочем месте практикуют около 28% официально трудоустроенных граждан страны. При составлении этой статистики анализировалась информация за минувший год. Также в Министерстве спорта подсчитали количество школьников и студентов вузов, регулярно делающих физические упражнения. Здесь показатель составляет почти 83% от общего количества учащихся, пишет RT.

Высокий уровень числа студентов и школьников, увлекающихся спортом, обусловлен количеством клубов и секций, открытых при учебных заведениях страны. Оказалось, не менее половины из них имеют специальные места для занятий физкультурой.

Также Минспорта РФ посчитал общее количество жителей в возрасте от 3 до 80 лет, которые регулярно тренируются дома или в тренажёрных залах. В сравнении с 2017 годом их число увеличилось на 12% и на конец 2018 года составило около 40%.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:23

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