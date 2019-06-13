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Китайские мессенджеры предлагают своим абонентам «моральную поддержку» за небольшие деньги

Китайские мессенджеры QQ и WeChat внедрили новый платный сервис. За небольшие деньги абонентам предлагают «моральную поддержку», призванную помочь человеку справиться с тяжелой ситуацией или найти ответ на интересующий его вопрос.
Китайские мессенджеры предлагают своим абонентам «моральную поддержку» за небольшие деньги

Для подобной программы мессенджеры QQ и WeChat создали специализированные «Группы поддержки». Чтобы попасть в них, абоненту необходимо оплатить небольшую сумму – около 500 рублей по текущему курсу валют. В результате он получит доступ к чату «моральной поддержки», где будет находиться множество незнакомых ему людей. Они должны проявить сопереживание, сострадание и заботу, а также заверить человека, что в его ситуации есть и положительные стороны.

В зависимости от имеющейся потребности абонент будет помещен в специализированный чат, поэтому он сможет найти ответы на многие вопросы. Также существует вероятность получить конкретное решение имеющейся проблемы.

Первые этапы тестирования данной «моральной поддержки» прошли удачно. Большинство людей, заказавших подобную помощь, оставили положительный отзыв. Такие абоненты почувствовали себя нужными и любимыми, а также смогли понять, что окружающие их люди не являются безразличными.

Напомним, недавно WeChat вместе с правительством КНР разработали другую программу – общественного осуждения нарушителей закона. В их числе те, кто не соблюдает ПДД, не выплачивает алименты или взносы по кредиту, игнорирует платежи по ЖКХ и прочее.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:16

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