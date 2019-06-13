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Кристина Асмус рассказала о привычке есть по ночам

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус, запомнившаяся многим зрителям по роли Вари Черноус в сериале «Интерны», на странице в Instagram рассказала, что страдает от того, что любит есть ночью. Днём у супруги шоумена Гарика Харламова аппетита почти нет, а с наступлением темноты она постоянно ищет в холодильнике вредные, но вкусные продукты.
Кристина Асмус рассказала о привычке есть по ночам

Кристина Асмус в новой публикации рассказала, что завтрак с чашкой кофе и каким-нибудь лёгким блюдом обязательно присутствует в её рационе, а вот в процессе дня о еде особо не задумывается. Больше всего актрису огорчает желание поесть, возникающее поздно вечером или ночью. Она с юмором заметила: приходится открывать «ящик Пандоры» и со слезами на глазах поглощать калорийную пищу, хотя иногда возникает желание «связать руки». В завершение Асмус попросила подписчиков поделиться советами, как избавиться от плохой привычки.

Большинство фолловеров в комментариях написали, что видя стройную фигуру артистки, даже не могли предположить, что у неё есть проблемы с «ночным жором». Другие с юмором предлагают Гарику Харламову «уничтожать» всю еду в холодильнике – он будет сытым, а супруга избавиться от «соблазна». Поклонники советуют Кристине Асмус приучать себя есть днём, чтобы ночью не возникало такой потребности, но в крайнем случае употребить что-то из овощей или фруктов, так как это полезно и вкусно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:19

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