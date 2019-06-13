Низкий уровень витамина К связали с ограничением подвижности и инвалидностью у пожилых людей





Новое исследование помогает оценить связь между биомаркерами статуса витамина К и началом ограничения подвижности и инвалидности у пожилых людей. Низкие уровни циркулирующего витамина К связаны с повышенным риском ограничения подвижности и инвалидности у пожилых людей, что определяется новым фактором, который следует учитывать для поддержания мобильности и независимости в пожилом возрасте. В частности, низкий уровень данного микроэлемента связан со скоростью походки и высоким риском развития остеоартрита. В результате исследования выяснилось, что у пожилых людей с низким уровнем циркулирующего витамина К вероятность развития подвижности была почти в 1,5 раза выше, а у людей с инвалидностью - в два раза выше, чем у людей с достаточным уровнем вне зависимости от пола.Лучшими источниками витамина К являются листовая зелень, например, шпинат, капуста и брокколи, а также некоторые молочные продукты. Для взрослого одна чашка сырого шпината обеспечивает 145 мкг витамина К1, или 181% суточной нормы. В одной чашке сырой капусты содержится 113 мкг вещества, а половина чашки рубленой отварной брокколи обеспечивает 110 мкг.