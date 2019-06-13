Меган Маркл и принц Гарри поровну разделили бытовые обязанности





Многим кажется, что жизнь членов королевской семьи не обременена бытовыми вопросами, которые решает штат помощников и прислуги, но оказалось, что это далеко не так. С рождением сына Арчи принц Гарри и Меган Маркл стали обычной полноценной семьёй с определёнными обязанностями, решив поделить их между собой во избежание обид и ссор.Так, «на плечи» Меган Маркл легло кормление грудью малыша, а супруг встречает гостей, лично делает для них чай и меняет Арчи подгузники. Такое разделение бытовых обязанностей вполне устраивает чету герцогов Сассекских, проводящих много времени в компании друг друга и новорожденного первенца.