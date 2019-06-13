Лера Кудрявцева подарила дочери дорогой батут

Знаменитость показала, как рабочие устанавливают батут во дворе особняка. В опубликованной в режиме Stories видеозаписи запечатлен большой розовый надувной домик, который предназначен для 9-месячной дочери звезды. На данный момент неизвестно, к какому празднику приурочен столь роскошный подарок. Как известно, Лера Кудрявцева продолжительное время скрывала лицо дочери, но открыла публике ее внешность 1 июня. Поклонники нередко называют наследницу звезды “кокеткой” и “куколкой”.Не так давно Кудрявцева вернулась из семейного отдыха в Майами, а в этот период артистку заменяла Ольга Орлова в передаче “Звезды сошлись”. После отпуска в США теледива сразу приступила к работе, а также вошла в состав ведущих премии “Муз-ТВ” вместе с Ксенией Собчак и Максимом Галкиным.