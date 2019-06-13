Минобрнауки собирается выдавать электронные дипломы





В Минобрнауки РФ подобное решение считают обоснованным. Представители ведомства отмечают: каждый отдельный ВУЗ самостоятельно не в состоянии разработать необходимую систему для выдачи электронных дипломов, но если говорить о всей стране в целом – то такой вопрос имеет перспективы разрешения. Подобные цифровые документы будут созданы на основании технологии блокчейна, что позволит сделать их защищенными и надежными.Выдача электронных дипломов станет очередным шагом в борьбе с поддельными сертификатами, которые еще в 90-е и начале 2000-х наводнили рынок труда РФ. Отдельно было отмечено, что цифровые документу помогут россиянам с трудоустройством за рубежом. Многие иностранные компании не доверяют отечественным документам, поэтому регулярно делают письменные или телефонные запросы в российские ВУЗы. После введения новой системы им будет достаточно зайти и проверить документ на официальном сайте.Пилотные проекты по выдаче электронных дипломов стартуют уже в 2019 году, в них примут участие 5 ВУЗов. В 2020-м году их число расширят до 20, а уже в 2021-м на такую технологию должны перейти все подобные учебные заведения.