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Экспорт сладостей из России в Китай достиг рекордной отметки

За первые пять месяцев текущего года экспорт сладостей из России в Китай достиг рекордной отметки за период двусторонней торговли между государствами. Всего из РФ было поставлено более 10 000 тонн конфет, что в денежном эквиваленте составляет около 26,2 млн долларов.
Экспорт сладостей из России в Китай достиг рекордной отметки

По информации таможенной службы Китая, с января по май текущего года из России было экспортировано количество сладостей, почти на 38% превышающих число поставок за такой же период минувшего года. За последние годы эксперты в сфере международной торговли отмечают выросшие продажи между двумя соседними государствами, что подтверждает и «конфетный манёвр» РФ. Китайские СМИ пишут, что такими темпами российские производители своими сладостями заполонят азиатский рынок, сообщает портал «ПолитРоссия».

Китайские туристы с удовольствием покупают в России конфеты, особо отмечая большой выбор продукции, интересный вкус и доступные цены. Некоторые даже специально посещают приграничные города с целью закупить российские сладости. На территории Китая импортный товар можно приобрести в Пекине, Гирине, Шанхае и многих других крупных мегаполисах. В дальнейшем «карту продаж» сладостей из России компания, занимающаяся импортом, планирует значительно расширить.



 
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Экономика
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:00

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