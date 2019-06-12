Микелла Абрамова сняла дебютный клип на дуэтную песню с Ержаном Максимом
Микелла Абрамова поделилась в Instagram-микроблоге новостью, обрадовавшей ее поклонников. Дочь Алсу и ее главный соперник на «Голосе» Ержан Максим готовятся выпустить клип к песне «Эта любовь», исполненной юными вокалистами в дуэте.
Абрамова рассказала, как нелегко было в процессе съемок. Ей и Ержану Максиму приходилось просыпаться в четыре часа утра, поскольку уже в шесть их ждали в кадре. Рабочий день юных артистов заканчивался около 01:30. Теперь съемочная группа занимается монтажом «этой красоты», и уже скоро клип представят публике.
Работа над дебютным музыкальным роликом дочери Алсу, как сообщили представители исполнительницы, проходит в Москве и Подмосковье. Пресс-секретарь певицы отказалась разглашать какие-либо подробности до премьеры клипа. С дуэтной композицией Ержана Максима и Микеллы Абрамовой общественность уже познакомилась - экс-участники «Голоса» представили ее на фестивале «Детская Новая волна», на днях стартующем на TV.
Абрамова рассказала, как нелегко было в процессе съемок. Ей и Ержану Максиму приходилось просыпаться в четыре часа утра, поскольку уже в шесть их ждали в кадре. Рабочий день юных артистов заканчивался около 01:30. Теперь съемочная группа занимается монтажом «этой красоты», и уже скоро клип представят публике.
Работа над дебютным музыкальным роликом дочери Алсу, как сообщили представители исполнительницы, проходит в Москве и Подмосковье. Пресс-секретарь певицы отказалась разглашать какие-либо подробности до премьеры клипа. С дуэтной композицией Ержана Максима и Микеллы Абрамовой общественность уже познакомилась - экс-участники «Голоса» представили ее на фестивале «Детская Новая волна», на днях стартующем на TV.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:12