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Названы 9 запрещенных для разогрева в микроволновке продуктов

Специалисты рассказали о продуктах, которые категорически запрещено разогревать в микроволновой печи. В первую очередь это касается молочных изделий, замороженных овощей и нескольких видов мяса.
Названы 9 запрещенных для разогрева в микроволновке продуктов

Кисломолочные продукты при контакте с СВЧ-волнами сворачиваются, из-за чего приходят в негодность. Бифидобактерии, содержащиеся в них, полностью погибают, оставляя после себя вредоносные соединения. Аналогичное правило касается и зелени, которая после термообработки в микроволновой печи увядает.

Грибы, прошедшие обработку, необходимо есть сразу после приготовления, так как в них содержатся вещества, быстро приходящие в негодность. Микроволновое воздействие разрушает белки в продукте, из-за чего человек после его употребления начинает чувствовать тяжесть в желудке. По этой же причине специалисты не рекомендуют разогревать в СВЧ-печи яйца.

При разогреве говядины и куриного мяса в микроволновке в них повышается уровень канцерогена. Кроме того, большое количество разрушенных белков может привести к расстройству желудка. Картофель также можно отнести к запрещенным для микроволновки продуктам, так как при воздействии на него особых волн крахмал начинает распадаться и стимулировать жиры к отделению от продукта. Замороженные продукты и брокколи не рекомендуется греть в СВЧ-печи, так как при неправильном балансе температуры они просто сгорят.



 
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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:43

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