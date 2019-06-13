АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смартфон Essential PH-2 может появиться на рынке в ближайшее время
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Юрий Соломин рассказал об отношениях с супругой

Юрий Соломин рассказал об отношениях с покойной супругой Ольгой Соломиной, с которой он прожил 62 года. По его словам, все это время они были практически неразлучными.

Юрий Соломин рассказал об отношениях с супругой


Ольга Соломина являлась заслуженным деятелем искусств РФ и профессором актерского мастерства. Также она сыграла множество ролей в отечественных фильмах. Ее супруг Юрий Соломин в ходе недавнего интервью поделился подробностями совместной жизни с артисткой. Они познакомились во время обучения в Театральном училище Щепкина. Тогда его будущая супруга прибежала на первую пару и села рядом с ним за стол. С того момента они были неразлучными.

«Мы с женой всегда искали пути творческой самореализации. У людей нашей профессии имеется интуиция, из-за чего сейчас я не хочу говорить о ее самочувствии. Сейчас у нас в семье сложные времена», - рассказывал Соломин в интервью за несколько дней до кончины его супруги.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 01:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые из Японии предупредили об
Юрий Соломин рассказал об отношениях с
Медики рассказали о первых симптомах
Компания Samsung презентовала новый
Ирина Пегова гостит у родителей в
Названы самые редкие и странные
Филипп Киркоров повторил фото из
Экспорт сладостей из России в Китай
«Отличные маляры»: Эвелина Бледанс
Учёные: Интернет может негативно влиять
Звезда сериала "СашаТаня" Валентина
Психологи научили извлекать пользу из
Составлен ТОП-5 самых популярных
Сборная РФ обыграла команду Кипра в
Иосиф Пригожин перед 12 июня напомнил:
Компания Xiaomi анонсировала в Европе
Организаторы «Дома-2» показали, как
Facebook предложил вознаграждение
Микелла Абрамова сняла дебютный клип на
Депздрав: Потребление мороженого в жару
Станислав Садальский удивлен, что СМИ
Названы «безобидные» привычки,
Ольга Бузова перестала общаться с
Разочаровавшаяся в шоу-бизнеса Сати
Юлия Барановская «метит» на должность
Канадские учёные нашли способ создания
Сергей Лазарев представит русскую
"Самый быстрый автодом" продали на eBay
Юлия Ковальчук: "Летом чувствую себя
Названы 9 запрещенных для разогрева в
Просмотреть все новости