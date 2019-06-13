Юрий Соломин рассказал об отношениях с супругой
Юрий Соломин рассказал об отношениях с покойной супругой Ольгой Соломиной, с которой он прожил 62 года. По его словам, все это время они были практически неразлучными.
Ольга Соломина являлась заслуженным деятелем искусств РФ и профессором актерского мастерства. Также она сыграла множество ролей в отечественных фильмах. Ее супруг Юрий Соломин в ходе недавнего интервью поделился подробностями совместной жизни с артисткой. Они познакомились во время обучения в Театральном училище Щепкина. Тогда его будущая супруга прибежала на первую пару и села рядом с ним за стол. С того момента они были неразлучными.
Ольга Соломина являлась заслуженным деятелем искусств РФ и профессором актерского мастерства. Также она сыграла множество ролей в отечественных фильмах. Ее супруг Юрий Соломин в ходе недавнего интервью поделился подробностями совместной жизни с артисткой. Они познакомились во время обучения в Театральном училище Щепкина. Тогда его будущая супруга прибежала на первую пару и села рядом с ним за стол. С того момента они были неразлучными.
«Мы с женой всегда искали пути творческой самореализации. У людей нашей профессии имеется интуиция, из-за чего сейчас я не хочу говорить о ее самочувствии. Сейчас у нас в семье сложные времена», - рассказывал Соломин в интервью за несколько дней до кончины его супруги.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 01:07