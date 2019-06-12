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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь посвятила весь день своим детям

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь провела весь вчерашний день со своими наследниками. Выяснилось, что сейчас глава семейства Сергей находится в России.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь посвятила весь день своим детям

В социальных сетях не единожды поклонники телестройки «Дом-2» поднимали тему того, что после переезда в Турцию Дарья перестала посвящать своим сыновьям время. Ранее буквально каждый день Пынзарь ходила на различные вечеринки, каталась на яхтах и развлекалась в бассейне, что вовсю продолжительное время критиковали ее подписчики.

Впрочем, вчера Дарья, судя по всему, осознав свою вину, решила посвятить время наследникам. Своими же передвижениями с сыновьями по Аланье Пынзарь сразу же делилась в личном микроблоге.

Сначала звезда «Дома-2» отвела детей в суши-бар, где ее старший сын Артем не только отведал суши с сырой рыбой, но и наблюдал за тем, как их готовят. Затем Пынзарь с наследниками посетила детский парк с развлечениями, где мальчики прыгали и резвились на батуте.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь посвятила весь день своим детям

Закончить «вечеринку» с детьми Пынзарь решила в ресторане, где они продолжительное время не могли определиться, какую рыбу хотели бы отведать. Нужно сказать, что практически в каждом жесте Дарьи ее недоброжелатели отыскали минусы.

К примеру, злопыхатели указали Пынзарь на то, что ее старший сын еще слишком маленький, чтобы уже кушать суши с сырой рыбой. Не оставили интернет-пользователи без внимания и Stories Дарьи, на котором ее младший сын Давид из-за халатности своей звездной мамочки в очередной раз заработал себе ссадину на голове.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:56

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