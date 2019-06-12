Ирина Пегова гостит у родителей в Нижегородской области
Ирина Пегова после путешествия во Францию решила погостить на малой родине в Выксе, Нижегородской области. О поездке в родительский дом актриса рассказала в своем Instagram-микроблоге и показала снимок с матерью.
Знаменитость сделала селфи с родительницей, когда они вместе отправились за покупками. «На рынок традиционно - через посадку», - подписала кадр Пегова. Поклонники отметили невероятную схожесть звезды с ее мамой. Многим актриса показалась «такой уютной и домашней, что захотелось пригласить ее на чай». Перед поездкой в Нижегородскую область Пегова побывала во Франции. Актриса посетила музей Монмартра, насладилась красотами сада Клода Моне и даже успела искупаться в фонтане у Эйфелевой башни. Однако, судя по искренней улыбке и блеску глаз, именно в родительском доме знаменитость чувствует себя по-настоящему счастливой.
Позже Пегова поделилась еще одним фото, представив его в Stories-разделе. На снимке знаменитость позирует на кухне у плиты в 15-летнем сарафане. Актриса очень любит этот старенький, но невероятно удобный наряд и обязательно примеряет его, когда приезжает в деревню.
Знаменитость сделала селфи с родительницей, когда они вместе отправились за покупками. «На рынок традиционно - через посадку», - подписала кадр Пегова. Поклонники отметили невероятную схожесть звезды с ее мамой. Многим актриса показалась «такой уютной и домашней, что захотелось пригласить ее на чай». Перед поездкой в Нижегородскую область Пегова побывала во Франции. Актриса посетила музей Монмартра, насладилась красотами сада Клода Моне и даже успела искупаться в фонтане у Эйфелевой башни. Однако, судя по искренней улыбке и блеску глаз, именно в родительском доме знаменитость чувствует себя по-настоящему счастливой.
Позже Пегова поделилась еще одним фото, представив его в Stories-разделе. На снимке знаменитость позирует на кухне у плиты в 15-летнем сарафане. Актриса очень любит этот старенький, но невероятно удобный наряд и обязательно примеряет его, когда приезжает в деревню.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 22:00