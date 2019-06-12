Вирус Эбола вышел за границы Конго





В Конго борьба с эпидемией, возникшей из-за вируса Эбола, продолжается с 2018 года. Сейчас стало известно, что лихорадка вышла за пределы Демократической Республики. Сообщается, что вирусом Эбола был заражён ребенок, который въехал вместе со своей семьей из Конго в Уганду. Туда была направлена специальная группа для выявления других зараженных и оказания им быстрой медицинской помощи. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что Уганда уже имеет опыт в борьбе со вспышками данного заболевания.Также сообщается, что на данный момент не зафиксировано других людей, заболевших вирусом Эбола в Уганде. Напомним, что к началу 2019 года число погибших в Конго от этой болезни превысило 1500 человек.