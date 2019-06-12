Ольга Бузова подтвердила, что попала с водителем в аварию

Не секрет, что Бузова является активным пользователем социальных сетей. Каждый день Ольга выкладывает у себя на страничке в Instagram десятки новых Stories, на которых рассказывает подписчикам о том, как провела день, а также о своих планах на будущее.На одном из таких коротких видеороликов Бузова сообщает фанатам, что вышла со съемок ток-шоу и теперь направляется на Поляну, где проведет Лобное место. Также Ольга признается, что вечером ее ждет самолет в Турцию, до которого ей просто необходимо попасть домой, чтобы собрать чемодан.Неожиданно один из Stories Бузовой обрывается на резких звуках торможения транспортного средства, за которыми последовал глухой удар. Взволнованные фанаты тут же принялись интересоваться у Ольги, что же произошло, на что незамедлительно получили ответ.Бузова подтвердила, что попала с водителем в ДТП, однако всех подробностей не стала рассказывать подписчикам. На данный момент сложно сказать, что спровоцировало аварию, ведь Ольга продолжает хранить молчание.Впрочем, это не мешает интернет-пользователям начать выдвигать в социальных сетях свои версии произошедшего. К примеру, некоторые читатели убеждены, что водитель Бузовой мог засмотреться на восходящую исполнительницу и попросту потерял бдительность.