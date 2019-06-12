Наталья Рудова показала фигуру в едва прикрывающем грудь купальнике

Для подписи откровенного фото актриса воспользовалась цитатой из произведения «По дороге в вечность» Джессики Анны Редмирски. Рудова согласна со словами американской писательницы, что путешествия – это жизнь. Человеку, «чтобы стать самим собой, нужно куда-то ехать и остановиться, лишь когда захочется заняться чем-то другим».Философские размышления актрисы поклонники оставили без внимания, но с восторгом начали расхваливать идеальную фигуру 35-летней звезды. Фолловерам очень понравился провокационный белоснежный купальник Рудовой, особенно то, что он едва прикрыл ее грудь. «Дерзость» звезды, отметили фанаты, делает ее еще более прекрасной.