Наталья Рудова показала фигуру в едва прикрывающем грудь купальнике
Наталья Рудова продолжает радовать поклонников откровенными фотографиями в Instagram-аккаунте. На этот раз знаменитость похвасталась стройной фигурой в провокационном купальнике, едва прикрывающем ее грудь.
Для подписи откровенного фото актриса воспользовалась цитатой из произведения «По дороге в вечность» Джессики Анны Редмирски. Рудова согласна со словами американской писательницы, что путешествия – это жизнь. Человеку, «чтобы стать самим собой, нужно куда-то ехать и остановиться, лишь когда захочется заняться чем-то другим».
Философские размышления актрисы поклонники оставили без внимания, но с восторгом начали расхваливать идеальную фигуру 35-летней звезды. Фолловерам очень понравился провокационный белоснежный купальник Рудовой, особенно то, что он едва прикрыл ее грудь. «Дерзость» звезды, отметили фанаты, делает ее еще более прекрасной.
Для подписи откровенного фото актриса воспользовалась цитатой из произведения «По дороге в вечность» Джессики Анны Редмирски. Рудова согласна со словами американской писательницы, что путешествия – это жизнь. Человеку, «чтобы стать самим собой, нужно куда-то ехать и остановиться, лишь когда захочется заняться чем-то другим».
Философские размышления актрисы поклонники оставили без внимания, но с восторгом начали расхваливать идеальную фигуру 35-летней звезды. Фолловерам очень понравился провокационный белоснежный купальник Рудовой, особенно то, что он едва прикрыл ее грудь. «Дерзость» звезды, отметили фанаты, делает ее еще более прекрасной.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:32