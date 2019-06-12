Ученые рассказали, при каких условиях растения способны очистить воздух от вредных веществ





Еще в 80-х годах ученые из NASA провели ряд исследований с тремя десятками комнатных растений. В ходе экспериментов удалось установить, что природные фильтры способны на 90 процентов очистить воздух от ряда токсичных элементов — бензола, формальдегида, трихлорэтана и даже аммиака. Однако исследование проходило в герметичном помещении с расчетом одного растения на девять квадратных метров пространства. В таких условиях естественные фильтры показали изумительные результаты, подтвердив свою эффективность. Это самый экономичный и продуктивный способ очистки воздуха на данный момент.Однако с результатами этого исследования не согласились ученые, назвав их нереалистичными. В реальности растение не имеет идеальных условий. Помещение систематически проветривается из-за открытых окон и дверей, что постоянно меняет состав воздуха. Именно потому эксперимент повторили в более реальных условиях. В результате оказалось, что продуктивность фильтрации значительно снизилась, что связано с постоянным изменением химического состава воздуха.Несмотря на второе исследование, ученые все же уверены в эффективности растений. Некоторые специалисты даже рекомендуют их использовать в космических миссиях для очистки воздуха, поскольку такие условия максимально схожи с первым экспериментом, который доказал продуктивность природных фильтров. Кроме этого, сейчас ученые создают генномодифицированные растения, способные фильтровать воздух намного быстрее.Все же нельзя игнорировать тот факт, что природный фильтр хорошо справляется с поставленной задачей вне зависимости от условий. Поэтому специалисты рекомендуют обзавестись дома растением, которое будет очищать воздух и повышать уровень кислорода в доме. Однако перед выбором цветка следует ознакомиться в Сети с их свойствами, поскольку разные виды эффективны в определенных условиях.