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Маргарита Суханкина не сдержала слёз, узнав о судьбе младшего брата приёмных детей

Отечественная эстрадная исполнительница Маргарита Суханкина не сдержала слёз в эфире программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят». В студии стало известно о родном брате приёмных детей певицы, который вместе с родной бабушкой живёт в крохотной комнате общежития.
Маргарита Суханкина не сдержала слёз, узнав о судьбе младшего брата приёмных детей

Маргарита Суханкина, недавно ставшая гостем программы «Пусть говорят», несколько лет назад усыновила двоих приёмных детей. Маленьких Сергея и Валерию певица увидела в спецрубрике передачи «Пока все дома» и приняла решение поучаствовать в жизни малышей. Собрав в короткий срок документы, Суханкина забрала ребят, а буквально через несколько дней они уже стали называть певицу мамой. По прошествии некоторого времени объявились биологические родители приёмных детей, требовавшие вернуть их «в семью», но участница группы «Мираж» категорически отказалась отдавать детей отцу с несколькими судимостями и матери, страдающей алкоголизмом.

В эфире программы Дмитрия Борисова Маргарита Суханкина узнала, что бабушка Валерии и Сергея воспитывает их младшего брата Кирилла – единственного из шести детей, которого ей удалось забрать у родителей. Судьба мальчика до слёз тронула певицу, она пообещала, что будет всячески поддерживать ребёнка и поблагодарила родственницу за неравнодушие к судьбе внука.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:16

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