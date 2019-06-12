В аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси

Стрит-арт художник Бэнкси часто демонстрирует свои новые изображения в социальных сетях. Несколько часов назад он опубликовал в Instagram фото своей новой работы. На снимке запечатлена крыса с буквой "Т" в лапах, грызун замахнулся на навесной замок. Изображение нарисовано на закрытом проходе с надписью "Keep out". В комментарии к посту Бэнкси написал, что арка в международном аэропорту Хитроу спасена.Подписчики художника пришли в восторг от его новой работы. Они написали, что им понятен смысл данного изображения, и они поддерживают мнение художника. Многие отметили, что работа не большого размера, но несет огромный смысл. Всего за несколько часов новый пост знаменитого художника под псевдонимом Бэнкси набрал более 765 000 лайков.