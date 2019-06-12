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Меган Маркл согласилась стать приглашенным редактором Vogue

Меган Маркл после рождения сына постепенно возвращается к своим королевским обязанностям и уже готова с головой «окунуться» в общественную жизнь. Герцогиня Сассекская согласилась стать приглашенным редактором Vogue и поможет британскому глянцу с сентябрьским выпуском.
Меган Маркл согласилась стать приглашенным редактором Vogue

Несколько дней назад Маркл в сопровождении принца Гарри во второй раз появилась перед публикой. Герцог и герцогиня Сассекские присутствовали на параде, устроенном в честь празднования дня рождения Елизаветы II. Вскоре супруга наследника британского престола присоединится к работе над номером журнала Vogue, который выйдет в сентябре. Как утверждают источники, близкие к королевскому двору, 37-летняя Маркл согласилась трудиться в издании и стать приглашенным редактором глянца. Знаменитость еще до знакомства с принцем публиковала в миклоблоге посты о себе, рассказывала о правильном питании, писала о красоте и здоровье.
Меган Маркл согласилась стать приглашенным редактором Vogue

Готовить сентябрьский выпуск Vogue герцогиня будет вместе с главным редактором журнала Эдвардом Эннинфулом. Маркл дали задание привлечь к работе нескольких влиятельных женщин, чтобы они тоже написали для номера свои заметки. Владельцы британского издания, рассуждает источник, могут неплохо заработать на имени королевской особы, разрешившей опубликовать фото, сделанные в ее отреставрированном поместье во Фрогмор-коттедже.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:44

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