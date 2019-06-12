Звезда «Дома-2» Виктория Боня вместе с матерью посетила церемонию шаманского погружения в Киеве

Нужно сказать, что свежие Stories на страничке Бони в Instagram не перестают вызывать у ее подписчиков удивление. Сначала Виктория заявляет поклонникам, что вместе с мамой летит в Киев по какой-то надобности, однако никаких подробностей после этого не последовало, а потом звезда «Дома-2» и вовсе запутывает фолловеров еще больше, продемонстрировав им не совсем понятный ритуал.В Stories Бони два неизвестных смугловатых мужчины неожиданно начинают проводить, как потом оказалось, шаманское погружение. Нужно сказать, что родительницу Виктории немного испугало происходящее, а вот саму телезнаменитость все это лишь насмешило.Из видеороликов Бони можно сделать вывод, что со всеми собравшимися на шаманском погружении она очень хорошо знакома и даже считает их своими приятелями. Что делала в таком довольно странном окружении Виктория, да еще и в Киеве, по-прежнему остается загадкой.Сейчас в социальных сетях начали появляться различные предположения. Некоторые думают, что Боня с матерью попали в какую-то «секту», а кое-кто наоборот убежден, что Виктория посетила подобную церемонию только из-за интереса к чему-то новому. Впрочем, и в этот раз не обошлось без недоброжелателей экс-участницы «Дома-2», которые принялись оскорблять блондинку.