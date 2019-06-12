Звезда «Дома-2» Виктория Боня вместе с матерью посетила церемонию шаманского погружения в Киеве
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в компании своей родительницы посетила Киев. Как оказалось, телезнаменитость прилетела в украинскую столицу только для того, чтобы побывать на церемонии шаманского погружения.
Нужно сказать, что свежие Stories на страничке Бони в Instagram не перестают вызывать у ее подписчиков удивление. Сначала Виктория заявляет поклонникам, что вместе с мамой летит в Киев по какой-то надобности, однако никаких подробностей после этого не последовало, а потом звезда «Дома-2» и вовсе запутывает фолловеров еще больше, продемонстрировав им не совсем понятный ритуал.
В Stories Бони два неизвестных смугловатых мужчины неожиданно начинают проводить, как потом оказалось, шаманское погружение. Нужно сказать, что родительницу Виктории немного испугало происходящее, а вот саму телезнаменитость все это лишь насмешило.
Из видеороликов Бони можно сделать вывод, что со всеми собравшимися на шаманском погружении она очень хорошо знакома и даже считает их своими приятелями. Что делала в таком довольно странном окружении Виктория, да еще и в Киеве, по-прежнему остается загадкой.
Сейчас в социальных сетях начали появляться различные предположения. Некоторые думают, что Боня с матерью попали в какую-то «секту», а кое-кто наоборот убежден, что Виктория посетила подобную церемонию только из-за интереса к чему-то новому. Впрочем, и в этот раз не обошлось без недоброжелателей экс-участницы «Дома-2», которые принялись оскорблять блондинку.
Нужно сказать, что свежие Stories на страничке Бони в Instagram не перестают вызывать у ее подписчиков удивление. Сначала Виктория заявляет поклонникам, что вместе с мамой летит в Киев по какой-то надобности, однако никаких подробностей после этого не последовало, а потом звезда «Дома-2» и вовсе запутывает фолловеров еще больше, продемонстрировав им не совсем понятный ритуал.
В Stories Бони два неизвестных смугловатых мужчины неожиданно начинают проводить, как потом оказалось, шаманское погружение. Нужно сказать, что родительницу Виктории немного испугало происходящее, а вот саму телезнаменитость все это лишь насмешило.
Из видеороликов Бони можно сделать вывод, что со всеми собравшимися на шаманском погружении она очень хорошо знакома и даже считает их своими приятелями. Что делала в таком довольно странном окружении Виктория, да еще и в Киеве, по-прежнему остается загадкой.
Сейчас в социальных сетях начали появляться различные предположения. Некоторые думают, что Боня с матерью попали в какую-то «секту», а кое-кто наоборот убежден, что Виктория посетила подобную церемонию только из-за интереса к чему-то новому. Впрочем, и в этот раз не обошлось без недоброжелателей экс-участницы «Дома-2», которые принялись оскорблять блондинку.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:47