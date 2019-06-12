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Ксения Собчак на «Кинотавр» в Сочи приехала с сыном Платоном

Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак на торжественное открытие юбилейного фестиваля «Кинотавр» в Сочи приехала в компании единственного 2-летнего наследника Платона. Оказывается, что в городе на Черном море скандально известная журналистка посвящает все свое свободное время сыну.

Ксения Собчак на «Кинотавр» в Сочи приехала с сыном Платоном

На сегодняшний день в СМИ одной из самых обсуждаемых тем является 30-й «Кинотавр», который стартовал 3 дня назад. В город на Черном море сейчас съехались буквально все «сливки» российского шоу-бизнеса. Некоторые приехали, чтобы просто в очередной раз засветиться на красной ковровой дорожке, доугие - чтобы отдохнуть в хорошей компании, однако большинство все-таки посетили фестиваль, чтобы оценить искусство кино.

В числе гостей «Кинотавра» оказалась и Ксения Собчак, которая вместо того, чтобы ходить в Сочи на различные светские мероприятия, решила посвящать все свое свободное время наследнику. Выяснилось, что на побережье Черного моря телезнаменитость взяла с собой 2-летнего сына Платона.

Ксения Собчак на «Кинотавр» в Сочи приехала с сыном Платоном

На днях Собчак опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько коротких Stories, на которых запечатлен маленький Платон. На видеороликах мальчик просит звездную маму сходить за обедом.

Стоит отметить, что Stories очень порадовали поклонников Собчак. По словам подписчиков, они не ожидали, что Ксения в Сочи возьмет с собой 2-летнего Платона, ведь это значит, что тележурналистке куда важнее провести время с наследником, нежели посетить ту или иную вечеринку.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:37

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